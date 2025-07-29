Лекция о Военно-морском флоте России прошла в Химках

Патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню Военно-морского флота Российской Федерации, провели на базе муниципального казенного учреждения «Малый бизнес» в Химках. Местным предпринимателям и общественникам рассказали о значении и возникновении праздника.
Присутствующие посмотрели тематические видеоролики, раскрывающие историю отечественного флота, а также узнали о важных морских сражениях.
«День ВМФ — это напоминание о мужестве и самоотверженности наших моряков. О том, как важна их роль в защите страны и укреплении безопасности. Мы должны беречь память о героических подвигах прошлого и воспитывать в молодом поколении гордость за нашу Родину», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.
Открытую лекцию организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее главная цель — сохранить историю России.
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