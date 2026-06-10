Лекцию о творчестве художника Евгения Спасского проведут в Серпухове

13 июня в Серпуховском историко-художественном музее состоится лекция «О влиянии Духовной науки (Антропософии) на творчество художника Евгения Спасского». Мероприятие пройдет в рамках выставки «Евгений Спасский: «Я посредине мира» и поможет глубже понять творчество мастера, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Кандидат юридических наук, философ Дмитрий Жуков расскажет историю знакомства Евгения Спасского с антропософией — учением, сформированным Рудольфом Штейнером на основе теософской традиции. Слушатели увидят, как философские идеи воплотились в полотнах Спасского, и узнают, почему антропософия привлекла представителей русского символизма и культуры Серебряного века.

Также Дмитрий Жуков расскажет о создании Первого Гетеанума — культурного центра Антропософского общества, в строительстве которого участвовала русская интеллигенция, включая Андрея Белого и Максимилиана Волошина.

Начало лекции в 16:00. 16+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.