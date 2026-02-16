Лекция о владельцах знаменитых усадьб прошла в Одинцове

Эксперт рассказала о многовековой истории усадеб Одинцовского округа, о творческой атмосфере, где звучала музыка, рождались картины и стихи, о знаменитых личностях посещавших эти места: Антоне Чехове, Федоре Тютчеве, Николае Карамзине и других выдающихся деятелях культуры и искусства, которые оставили след в истории России.

Особый отклик в сердцах слушателей нашла тема подвига и служения Отечеству. Говорили о владельцах усадеб, которые проявили героизм, мужество и беззаветную любовь к Родине, защищая и прославляя родную землю. В рамках встречи для всех присутствующих работала уникальная выставка плакатов, на которых усадьбы Одинцовского округа предстали в том виде, какими их видят местные художники. Каждая работа стала признанием в любви малой родине.