Лекция о ветеране войны Михаиле Машинцеве прошла в Химках

В Детской школе искусств имени Верстовского прошел урок мужества, посвященный памяти Михаила Савельевича Машинцева — героя Великой Отечественной войны и выдающегося жителя города. Мероприятие стало частью масштабной программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года.

Михаил Машинцев родился в 1909 году и прошел всю войну. За героизм при форсировании реки Одер он был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он трудился на химкинском заводе «Энергомаш», внося вклад в развитие страны.

«Очень важно сохранять историческую память о Великой Отечественной войне, о ее героях, и, особенно, — о наших выдающихся земляках. Их подвиги — это не просто строчки в учебниках, это часть истории нашего города, нашей общей гордости. На таких примерах мы должны воспитывать нашу молодежь», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что современные защитники страны, которые участвуют в СВО, продолжают дело героев с тем же мужеством, защищая интересы и будущее России.

Цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: воспитание любви к родному городу и стране.