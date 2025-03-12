Лекция о творчестве Сергея Михалкова пройдет в Химках

Открытый урок литературы, приуроченный ко дню рождения Сергея Михалкова, проведут в школе «Триумф» городского округа Химки. Учащимся расскажут о жизни и творчестве выдающегося поэта, драматурга и баснописца.

Сергей Владимирович Михалков — автор слов гимнов Советского Союза и Российской Федерации. Его торжественный текст и сегодня объединяет миллионы людей, звуча в важнейшие моменты жизни государства.

«Сергей Михалков оставил неизгладимый след в истории русской литературы. Однако не менее значим его вклад в государственную символику: именно его перу принадлежат слова гимна СССР и гимна России», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотическое мероприятие станет частью широкомасштабной патриотической программы, которая реализуется в округе под лозунгом «Успех V единстве поколений». Ее основная задача: привлечь молодое поколение к изучению истории России.

«Память о великих людях, таких как Сергей Михалков, помогает сохранять культурное наследие страны и воспитывать уважение к ее истории. Особенно важно это сегодня в условиях проведения специальной военной операции», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Открытый урок проведут 13 марта в 10:20 по адресу: улица Кирова, дом № 11а.