Лекция о творчестве Пушкина прошла в Одинцове
В Одинцовской библиотеке состоялась лекция, посвященная трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов». Проводник-пушкинист, старший научный сотрудник музея Михаил Гладилин рассказал о тонкостях этого произведения.
Рассказ лектора был выстроен по персонажам: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Марина Мнишек, патриарх, Басманов, Шуйский, семья Годунова (жена Мария, сын Федор, дочь Ксения).️ Михаил Гладилин подкупал слушателей непринужденностью, заинтересованностью, большим объемом знаний, коммуникабельностью. Участники включались в обсуждение этой драмы.️
Лекционный материал заставил присутствующих вспомнить историю России и пушкинскую драму «Борис Годунов», узнать больше о героях этого произведения — исторических личностях. Участники поблагодарили лектора аплодисментами и высказали пожелание услышать его разбор повести Александра Пушкина «Дубровский».