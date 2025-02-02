Лекция о творчестве писателя Твардовского пройдет в Химках 3 февраля

Жителей Химок познакомят с творчеством писателя Александра Твардовского 3 февраля в школе «Лидер». Слушателям расскажут о произведении «Василий Теркин», которому в этом году исполнится 80 лет.

Лекцию прочитают 3 февраля в 13:30 в школе «Лидер». Гостей познакомят с историей написания книги в годы Великой Отечественной войны.

«Значение этого произведения нельзя преуменьшать, ведь именно людям принадлежит решающая роль в победе. Народной войне нужен был народный герой, таким и стал Василий Теркин», — поделилась Надежда Смирнова.

Еще одну лекцию проведут в «Тридцать первой школе» в 13:30. Спикером станет муниципальный депутат, директор школы «Флагман», историк Евгений Иноземцев.

«Сегодня в зоне СВО наши бойцы, вдохновившись героем поэмы, совершают точно такие же подвиги, как их деды и прадеды в ходе Великой Отечественной войны», — сказал Евгений Иноземцев.

Лекции пройдут в рамках масштабной патриотической программы, которая работает в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей .

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