Лекция о творчестве Коровина пройдет в Серпуховском музее

18 апреля в Серпуховском историко-художественном музее состоится лекция «Образ Русского Севера в творчестве Константина Коровина: живопись, архитектура, театр». Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что это мероприятие позволит глубже понять взаимосвязь между искусством живописи, архитектурой и театром и оценить разнообразие таланта Константина Коровина.

Константин Коровин считается одним из ключевых мастеров, раскрывших тему национальной культуры Русского Севера. Его путешествия в северные края в 1890-е годы оказали значительное влияние на его творчество.

На лекции слушатели смогут проследить, как образ сурового края проявляется в различных видах искусства, становясь основой художественного мира Коровина. В его живописи Север предстает в лирических пейзажах, выразительных сценах из жизни поморов и масштабных полотнах.

Впечатления от путешествий нашли отражение и в архитектуре: при создании проекта павильона «Крайний Север» для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде Коровин предпочел художественный образ прямому копированию исторических деталей.

Северные мотивы также проявились в театральной сценографии художника к опере Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила».

Начало лекции запланировано на 13:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.