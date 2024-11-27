Лекция о творчестве художника Константина Коровина прошла в Воскресенске

Культурно-просветительский проект «Искусство, объединяющее мир» продолжают реализовывать в Воскресенске. В его рамках провели лекцию «Константин Коровин. Лето. Крым. Гурзуф».

Мероприятия состоялось во Дворце культуры «Химик». Руководитель художественной студии, живописец Ольга Катасонова рассказала слушателям о трудной судьбе и творчестве выдающегося русского художника.

Константин Коровин считается родоначальником импрессионизма в русской живописи. Он творил в конце XIX — начале XX века, а также внес большой вклад в развитие театрально-декорационного искусства как театральный художник.

Коровин в своем творчестве старался передать красоту и радость окружающего мира. По словам самого живописца, он не имел ни направления, ни моды.

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