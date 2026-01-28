Лекция о творчестве художника Ивана Шишкина прошла в Химках

Жители Химок и почетные гости собрались в картинной галерее имени Горшина, чтобы узнать больше о жизни и творчестве художника, чьи пейзажи стали символом русской природы. Обсуждались знаменитые работы Шишкина, включая «Утро в сосновом лесу», «Рожь» и «Корабельная роща».

Во время вечера участникам рассказали о биографии Ивана Шишкина и о том, как он с научной точностью изучал растения и природу, чтобы максимально достоверно передавать их на своих полотнах. Были названы особенности композиции, света и масштаба, делающие картины живописца уникальными.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что творчество Шишкина — не просто изображения природы, а настоящая энциклопедия русского леса и эталон реалистической живописи, вдохновляющий новые поколения художников и укрепляющий отечественные художественные традиции.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что работы Шишкина являются важной частью национального наследия и помогают формировать у молодежи гордость за страну и уважение к ее культуре.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что подобные встречи объединяют разные поколения, способствуют укреплению любви к России и уважения к истории и культуре.