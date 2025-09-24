Лекция о трехкратном олимпийском чемпионе Александре Карелине прошла в Химках

На базе спортивного комплекса «Юность» в Сходне состоялся патриотический вечер, посвященный дню рождения прославленного спортсмена. Встреча была организована в рамках программы «Успех V единстве поколений».

В мероприятии приняли участие жители города и председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

«Личность Александра Карелина — пример высочайшей силы духа. Его путь вдохновляет и напоминает, что победы рождаются в постоянной работе над собой», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Участникам рассказали об основных этапах спортивной карьеры борца. Три олимпийских золота, девять мировых титулов, 12 побед на первенствах Европы и более 800 выигранных схваток при двух поражениях — достижения, которые позволили Александру Карелину попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«История Александра Карелина учит нас преодолевать трудности и верить в результат. Сегодня важно, что о его победах узнают и молодые, и взрослые», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что в Химках особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Пример Александра Карелина мотивирует жителей округа и служит ориентиром для будущих поколений.