Лекция о традициях и обычаях казачества прошла во Фрязине

В городском округе Фрязино прошло тематическое мероприятие «Семейный уклад и быт казаков». Встречу провели для студентов и школьников из Фрязина и Щелкова.

В мероприятии приняли участие студенты Щелковского колледжа, Колледжа информационных технологий и права городского округа Щелково, а также учащиеся лицея имени Героя Советского Союза Бориса Еряшева из Фрязина.

Ребят познакомили с традиционной казачьей культурой. С караваем гостей встречал ансамбль казачьей песни «Кладезь» 4-го Донского графа Матвея Платова полка Союза казаков России и методисты структурного подразделения Центра казачьей культуры Центра культуры и досуга «Факел». Главный библиограф Щелковской центральной библиотеки Елена Платонова прочитала лекцию об особенностях традиционной кухни донских казаков.

Помимо этого, студенты и школьники посетили дегустацию варенья и мастер-класс по росписи пряников. Организаторы подготовили для гостей конкурсную программу, где победителям вручили призы.

Отметим, что проект реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Следующее мероприятие планируют провести 23 января следующего года, участников ждет тематический концерт.