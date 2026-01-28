Лекция о телефонном мошенничестве пройдет в Одинцове

Жителей Одинцовского округа приглашают на встречу с кандидатом юридических наук Григорием Кучеровым. Адвокат проведет лекцию «Телефонные мошенники: инструкция по спасению себя и близких» на базе библиотеки № 1.

Более десяти лет Григорий Кучеров был прокурором и, что особенно важно, лично курировал расследования дел о телефонном мошенничестве в Следственном комитета России и Министерстве внутренних дел. Специалист знает сотни случаев и разбирается в психологии поведения мошенника.

Эксперт расскажет, как действовать быстро и эффективно, если случилось столкнуться с мошенничеством. Кроме того, участники смогут задать интересующие вопросы.

Вход на лекцию свободный. Предварительная запись не требуется. Установлено возрастное ограничение 18+. Встреча начнется 30 января в 14:00 по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 30а.