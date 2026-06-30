Лекция о связях Пушкина с князьями Юсуповыми пройдет в Звенигороде

Фото: Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

В Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского городского округа 10 июля состоится лекция «Князья Юсуповы и Пушкин: 200 лет вместе». Ее проведет Константин Боленко, начальник отдела научно-исследовательской работы музея-заповедника «Архангельское».

Лекция посвящена малоизвестным страницам взаимоотношений великого русского поэта Александра Пушкина и одного из самых знатных дворянских родов России — Юсуповых. Слушатели узнают о культурном влиянии княжеской семьи на творчество поэта, об увековечивании памяти о Пушкине в исторических усадьбах и семейных архивах Юсуповых, а также о сохранении литературного и исторического наследия поэта на протяжении двух столетий в княжеской семье.

Начало лекции запланировано на 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте