Лекция о связях Пушкина с князьями Юсуповыми пройдет в Звенигороде

Лекция посвящена малоизвестным страницам взаимоотношений великого русского поэта Александра Пушкина и одного из самых знатных дворянских родов России — Юсуповых. Слушатели узнают о культурном влиянии княжеской семьи на творчество поэта, об увековечивании памяти о Пушкине в исторических усадьбах и семейных архивах Юсуповых, а также о сохранении литературного и исторического наследия поэта на протяжении двух столетий в княжеской семье.

Начало лекции запланировано на 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.