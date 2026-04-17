Лекция о святынях Воскресенского собора в «Новом Иерусалиме» в Истре

В музее «Новый Иерусалим» в городе Истра Московской области 19 апреля состоится лекция «Иконы Воскресенского собора». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Лекция пройдет в залах постоянной экспозиции «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Посетители познакомятся с историей монастырской коллекции, которая насчитывает уникальные произведения искусства московских, ростовских и новгородских мастеров. Иконы создавались в различных техниках живописи на дереве, холсте, металле и стекле.

Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен, а храмовые святыни почти полностью утрачены. До наших дней дошла лишь малая часть убранства главного Воскресенского собора — это иконы XVIII–XIX веков. Некоторые из этих произведений были бережно отреставрированы и представлены на выставке.

Посетители смогут ознакомиться с «виртуальным» обзором собора, который охватит пространство от Успенского придела до подземной церкви. Гости смогут детально рассмотреть сохранившиеся реликвии и послушать рассказ о евангельских сюжетах, запечатленных на этих полотнах.

Лекцию проведет ведущий научный сотрудник исторического отдела Наталья Николаевна Солохина.

Начало в 12:00. 12+.

Билеты можно приобрести в кассах или на сайте музея «Новый Иерусалим» [njerusalem.ru](https://njerusalem.ru/sobitija/lekcii/lektsija-ikony-voskresenskogo-sobora/?ysclid=mo16z1hbbv978546147).