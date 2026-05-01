Почему для целого региона решение о суверенитете стало поворотным моментом истории и как эти события повлияли на современность? Об этом говорили на лекции 27 апреля в спортивной школе «Виктория» в Химках, посвященной Дню объявления о суверенитете Луганской Народной Республики.

Участниками встречи стали юные спортсмены, их родители, педагоги и почетные гости. С приветственным словом выступил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Павел Миронов подчеркнул: «Сегодня очень важно говорить с молодежью о событиях, которые формируют современную историю. Решение о суверенитете ЛНР стало отражением стремления людей защитить свои права, язык и культуру. Наша задача — объяснять подрастающему поколению причины этих решений, формировать осознанное отношение к происходящему и воспитывать чувство ответственности за будущее страны».

В ходе лекции гостям рассказали о событиях 2014 года, когда в Луганске была принята декларация о суверенитете. Участники встречи узнали о предпосылках этого шага, общественно-политической ситуации того времени и о том, какие последствия последовали за принятым решением. Особое внимание уделили значению этих событий для жителей региона и их дальнейшему выбору исторического пути.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил: «Такие встречи проводятся в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Они помогают молодежи лучше понимать современные исторические процессы. Очень важно, чтобы ребята умели анализировать события, знали факты и чувствовали связь поколений. Патриотизм формируется через знание истории, уважение к своей стране и готовность отстаивать ее интересы».

Лекция в спортивной школе «Виктория» прошла в рамках масштабной патриотической работы, реализуемой в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России и родному городу.