Лекция о становлении Военно-морского флота России прошла в Химках
Патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню Военно-морского флота России, организовали в дошкольном отделении образовательного учреждения «Лидер» городского округа Химки. На лекции собрались учителя школы.
Гостям встречи рассказали историю становления Военно-морского флота нашей страны.
«День ВМФ — это дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и женам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий», — сказала активист Евгения Купп.
Присутствующим напомнили, что в состав вооруженных сил этого назначения входят надводные и подводные структуры, морская авиация и береговые войска, а также корабли, суда и подразделения тыла.
«От всей души хочу пожелать каждому моряку крепкого здоровья, мужества и стойкости, которые всегда были главными качествами военных», — отметил депутат Артур Каримов.
Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».