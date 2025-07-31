Лекция о становлении Военно-морского флота России прошла в Химках

Гостям встречи рассказали историю становления Военно-морского флота нашей страны.

«День ВМФ — это дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и женам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий», — сказала активист Евгения Купп.

Присутствующим напомнили, что в состав вооруженных сил этого назначения входят надводные и подводные структуры, морская авиация и береговые войска, а также корабли, суда и подразделения тыла.

«От всей души хочу пожелать каждому моряку крепкого здоровья, мужества и стойкости, которые всегда были главными качествами военных», — отметил депутат Артур Каримов.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».