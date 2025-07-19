Лекция о Сталинградской битве прошла в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню начала Сталинградской битвы, прошло на территории парка «Дубки» в Химках. Детей и взрослых приглашали освежить свои знания по истории родной страны.

Патриотическую лекцию провели под лозунгом «Успех V единстве поколений». Активные жители округа, муниципальные депутаты и общественные деятели собрались под открытым небом, чтобы вспомнить о подвигах и героизме советских солдат в 1942. Почетными гостями встречи стали депутат Юлия Мамай и помощник руководителя Ассоциации СВО Владислав Степушин.

«Сталинградская битва — это большое сражение во Второй мировой войне, которое длилось 200 дней. Несмотря на огромные потери, Советская армия смогла окружить и победить немецкую 6-ю армию. Эта победа была очень важной, потому что остановила наступление Германии на Востоке», — рассказала Юлия Мамай.

Патриотическая лекция завершилась торжественной церемонией вручения благодарственных писем и партийных билетов самым активным жителям Химок, которые внесли особый вклад в жизнь и развитие округа.