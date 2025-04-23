Лекция о сражении русских войск на Чудском озере прошла в Химках

Ученикам рассказали о Ледовом побоище и его значении для истории России в Химках. Урок прошел в рамках патриотической программы, которую реализуют в округе.

В школе «Наследие» городского округа Химки прошел тематический открытый урок, приуроченный ко Дню победы войска Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Историческое занятие провел преподаватель Иван Мельников, рассказавший школьникам о значимости этого события для становления российской государственности.

«Битва у Чудского озера стала символом национального единства и готовности народа встать на защиту своей земли. Эта победа не только остановила продвижение западных агрессоров, но и укрепила позиции Руси как самостоятельной державы», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Особое внимание во время встречи уделили фигуре Александра Невского и его роли в истории. Перед учащимися также выступил ветеран боевых действий Владимир Федулов, который поделился примерами героизма уже современного времени и рассказал о волонтерской помощи, которую жители Химок направляют участникам специальной военной операции и жителям Донбасса.

«Проведение таких открытых уроков — неотъемлемая часть патриотической программы, реализуемой в Химках. Ее цель — объединить разные поколения химчан вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к истории и гордости за свой город», — прокомментировала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Открытый урок стал одним из мероприятий широкой патриотической программы, действующей в Химках с прошлого года. Как напомнила депутат Ирина Спирина, ее главная задача — укрепление связи поколений и формирование уважения к культурному и историческому наследию страны.