Лекция о сражении при Ларге прошла в соцкомплексе «Восход» в Химках

Жителям Химок рассказали о важном историческом событии — сражении 1770 года. Участниками тематического мероприятия стали пенсионеры округа.

Мероприятие провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход». В нем поучаствовали пенсионеры из клуба «Активное долголетие», член Ассоциации СВО Николай Смирнов, а также депутат Химок Татьяна Кавторева.

Сражение при Ларге — это одна из главных побед русского флота в русско-турецкой войне. Тогда турки и крымские татары были разбиты и бежали.

«Считаю, что долг каждого химчанина — помнить о героях знаковых событий в истории нашей страны. Бережно хранить эту память и передавать из поколения в поколение», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

После лекции для участников провели экскурсию по Центральному музею Вооруженных Сил Российской Федерации. Им показали экспонаты, повествующие о развитии российской армии, великих сражениях и подвигах русских воинов.

Отметим, что лекция и экскурсия прошли в рамках патриотической программе «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Глеб Демченко добавил, что для жителей каждую неделю организуют десятки подобных мероприятий.