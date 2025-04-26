Лекция о спортсмене Вячеславе Чуканове прошла в Химках

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки для жителей провели познавательную лекцию. Собравшимся рассказали о жизни и достижениях выдающегося спортсмена-конника Вячеслава Чуканова.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что Вячеслав Чуканов занимался также педагогической деятельностью.

«Долгое время он успешно руководил молодежной сборной России, воспитывая новое поколение чемпионов», — добавила Олеся Климачева.

Участники лекции узнали интересные факты из биографии титулованного жителя Химок. Присутствующим рассказали о вкладе Вячеслава Чуканова в развитие отечественного конного спорта. В конце встречи гости увидели показательные выступления воспитанников Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

Напомним, в Химках с 2024 года реализуют масштабную общественную программу. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что в рамках проекта жителей приглашают на патриотические мастер-классы и занятия, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.