Лекция о создании Военно-морского флота России прошла в Химках

Тематическую встречу организовали в «Тридцать первой школе» в Химках. Ее посвятили теме появления регулярного Военно-морского флота страны.

Участниками встречи стали школьники, педагоги, а также активные жители Химок. В том числе к мероприятию присоединилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Для посетителей приготовили тематическую лекцию. На ней они услышали исторические детали и посмотрели тематический видеоролик.

«Подобные мероприятия — важный мост между прошлым и настоящим. Сохранение исторической памяти и передачу ценностей молодому поколению мы считаем одной из главных задач. Уверена, что такие встречи вдохновят школьников на достижение новых вершин и воспитание патриотизма», — сказала Юлия Мамай.

Кроме того, муниципальный депутат Евгений Иноземцев добавил, что мероприятие помогает укрепить знания об истории и развивать у участников чувство единства, ответственности и мотивации. Главным образом у молодежи.