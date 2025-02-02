Лекция о создании романа «Тихий Дон» прошла в Химках

В Химках провели заседание литературного клуба по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Мероприятия состоялось в школе «Перспектива».

Ученики, родители и преподаватели погрузились в атмосферу одной из самых значимых эпох отечественной истории, отраженной в произведении русской литературы.

«Язык книги, ее живописные описания донской природы и быта казаков создают не только художественное, но и историческое наследие. Роман Михаила Шолохова „Тихий Дон“ — это не только выдающееся произведение русской литературы XX века, но и глубокое осмысление исторических событий, изменивших судьбу России», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Слушателям рассказали, как Михаилу Шолохову удалось создать произведение, которое отличается точностью событий и гуманистическим взглядом на мир.

«Сегодня, когда наши военнослужащие защищают интересы России в зоне проведения СВО, а мы вновь осмысливаем уроки прошлого, наследие Михаила Шолохова остается актуальным и важным», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Литературный клуб в образовательном учреждении «Перспектива» прошел в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с начала июля 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что она создана для объединения поколений вокруг любви к России, своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.