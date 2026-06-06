Лекция о создании партизанского движения в СССР прошла в Химках

Она отметила: «Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. В мае 1942 года было принято решение о создании Центрального штаба партизанского движения. Это событие стало переломным моментом в организации народной борьбы в тылу врага. Мы хотим, чтобы школьники знали о подвиге партизан, которые приближали нашу Победу ценой своих жизней».

На мероприятии рассказали об истории создания Центрального штаба. Участники встречи узнали о легендарных партизанских командирах, их операциях по подрыву вражеских коммуникаций, уничтожению гарнизонов и спасению мирного населения. Слушателям также представили архивные фотографии и фрагменты военной хроники. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что такие лекции помогают молодежи через страницы военной истории увидеть примеры самоотверженной борьбы с захватчиками и понять, что партизанское движение стало одним из решающих факторов в достижении Победы в Великой Отечественной войне.