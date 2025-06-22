Лекция о создании фильма «Дожить до рассвета» прошла в Химках

Кинолекторий прошел в клубе «Активное долголетие» в Химках. Мероприятие приурочили к выходу фильма «Дожить до рассвета» в 1975 году.

Кинолента рассказывает о подвиге солдат в первые дни Великой Отечественной войны. Лекцию прослушали члены клуба «Активное долголетие», школьники и почетные гости. С приветственным словом выступила муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Фильм был снят к 30-летию Победы и до сих пор остается знаковым произведением в отечественном кинематографе. История молодых солдат, очутившихся в ловушке войны, вызывает искренние эмоции и пробуждает интерес к истории даже у самых юных зрителей. Это не просто кино, это экранизация мужества и бессмертного подвига. Сегодня особенно важно, чтобы молодежь понимала: история — это не что-то далекое из учебника. Это живая память. Это наши корни», — рассказала Ирина Спирина.

Гостям рассказали о создании фильма и событиях, которые легли в его основу. Зрители разобрали ключевые моменты, обсудили чувства и эмоции от просмотра.

Почетным гостем мероприятия стал помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Он отметил, что прадеды не отступили, а сегодня их подвиг повторяют современные защитники — участники специальной военной операции.

«Через живое общение, кино, совместный анализ мы не просто говорим о фактах, мы передаем эмоции, сохраняем память и формируем настоящую патриотическую культуру для будущих поколений. В наши дни, когда на территории специальной военной операции вновь идут тяжелые испытания, память об подвигах предков особенно важна», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Кинолекторий стал частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая проводится в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что в рамках инициативы проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое событие — шаг к формированию крепкого и сплоченного общества.