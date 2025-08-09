Лекция о советском летчике Викторе Талалихине прошла в Балашихе

7 августа в детском технопарке «Кванториум» в Железнодорожном в Балашихе прошла значимая встреча, посвященная памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина, который первым в истории авиации произвел ночной таран вражеского бомбардировщика. Мероприятие прошло под девизом «Успех в единстве поколений».

На встрече присутствовал Герой России Иван Клещерев, который напомнил о значимости сохранения памяти о героических предках. Он подчеркнул, что от воспитания молодежи зависит будущее страны.

«Сейчас тоже пишется история страны. Благодаря общению с участниками специальной военной операции у меня сложилось понимание, что успех нашей страны — в единстве поколений, следовании наставлениям наших дедов и продолжении их в наших детях. Многие героические поступки, которые совершались во Вторую мировую войну, повторяются сегодня», — рассказал Герой России.

Своим опытом волонтерской деятельности поделилась руководитель группы «По зову сердца» Нелли Келпш. Она рассказала о важности реальных дел для патриотического воспитания молодежи. Сейчас у группы восемь цехов, главная деятельность которых — плетение маскировочных сетей. За эти годы они отправили на фронт приблизительно 1300 сетей.

Отдельное внимание на встрече было уделено преподавателю «Кванториума» Наталье Чигиревой. Она продолжила трудовую династию своего отца, инженера, который проработал на одном предприятии 45 лет. Теперь Наталья передает свои знания юным воспитанникам технопарка, воспитывая новое поколение инженеров и специалистов.