Лекция о советском летчике-испытателе Георгие Байдукове прошла в Химках

Открытый урок, посвященный советскому летчику-испытателю, военачальнику Георгию Байдукову, провели в Химках. Учащимся школы «Перспектива» рассказали и его вкладе в развитие отечественной системы противовоздушной обороны.

Георгий Филиппович был одним из тех, кто руководил разработкой советской системы противовоздушной обороны.

«Благодаря усилиям Байдукова и его соратников, в нашей стране была создана мощная система защиты воздушного пространства», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Помимо лекции для присутствующих подготовили диораму с памятником танку Т-34. Ее вместе с родителями сделал ученик четвертого класса. Участникам встрече напомнили и о достижениях наших современников, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

«Сегодня, когда наша страна сталкивается с внешними вызовами, особенно важно укреплять эти ценности, передавая молодым поколениям дух ответственности, мужества и любви к отечеству. Поэтому память о героях, таких как Георгий Байдуков, — это не только история, но и основа гражданского самосознания», — отметила депутат Наталья Каныгина.

Урок провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».