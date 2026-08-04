Лекция о советском кинематографе прошла в Химках

3 августа лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова вместе с химчанами присоединилась к кинолекторию, посвященному картине «В окопах Сталинграда». Встреча состоялась в школе № 19 микрорайона Планерная, где участники обсудили историю создания и значение этой военной ленты.

Гостям показали фрагменты фильма и рассказали о работе над экранизацией повести Виктора Некрасова. Писатель прошел Сталинградскую битву и вложил в произведение личный опыт фронтовой жизни.

«Такие встречи помогают почувствовать связь с историей через судьбы конкретных людей. Эту работу продолжает программа „Успех V единстве поколений“. Она объединяет жителей разных возрастов вокруг важных тем и помогает сохранить живой интерес к истории нашей страны», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Фильм режиссера Александра Иванова вышел в 1956 году. Лента стала одной из первых экранизаций о Сталинградской битве и получила признание благодаря честному изображению фронтовой жизни.

«Фильм „В окопах Сталинграда“ занимает особое место в отечественном кинематографе. Через детали фронтовой жизни зритель видит характеры людей, силу человеческого духа и атмосферу того времени. Именно такие произведения помогают сохранить интерес к истории и военному кино», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Встречи, посвященные истории страны, на постоянной основе проходят в Химках. Кинолектории и просветительские программы дают жителям возможность узнавать больше о важных событиях и сохранять связь поколений. Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что такие мероприятия становятся площадками для общения и поддерживают интерес химчан к культурному наследию.