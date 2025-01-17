Лекция о Софье Ковалевской прошла в библиотеке № 8 в Химках

Открытый урок, посвященный достижениям российских математиков, провели в библиотеке № 8 городского округа Химки. Присутствующие узнали, что первой женщиной, получившей звание профессора в России, была Софья Ковалевская.

Участникам встречи рассказали о жизни и научной деятельности Софьи Ковалевской. Гости мероприятия узнали, что математик активно боролась за право женщин служить науке наравне с мужчинами.

«Ее история вдохновляет нас и показывает, что никакие преграды не могут остановить человека с талантом и стремлением к знаниям», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», главная цель которой — воспитать у подрастающего поколения чувство любви к Родине.

«Патриотическое воспитание молодежи, сохранение культурных традиций и передача этих ценностей будущим поколениям — наши главные задачи. Очень важно помнить о подвигах выдающихся личностей, об их самоотверженности и любви к Родине», — подчеркнул лидер движения Егор Ченюк.