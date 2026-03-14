В доме культуры «Лунево» прошла лекция, посвященная событиям 1940 года. Жители округа собрались, чтобы поговорить об окончании советско-финской войны.

Собравшиеся изучали исторические факты и обменивались мнениями. Участники обсуждали, как те события повлияли на судьбы людей и развитие стран. Встреча дала возможность глубже понять прошлое и его связь с настоящим.

«Мы должны помнить уроки прошлого, чтобы строить мирное будущее», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Она добавила, что знание истории помогает избегать ошибок и лучше понимать современность.

«Знание своей истории — это основа патриотизма и понимания своего места в мире. Осознание событий прошлого формирует нашу идентичность и сплачивает общество вокруг общих ценностей», — отметил лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков.