Лекция о купчихе Мараевой пройдет в музее Серпухова

По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, на лекции гости смогут познакомиться с атмосферой конца XIX — начала XX века. Особое внимание уделят деталям быта и наследию, которое оставила после себя Анна Васильевна Мараева. Она была купчихой первой гильдии, фабрикантшей, благотворительницей и коллекционером. Известна как собирательница старинных книг, рукописей, икон, предметов искусства и декоративно-прикладного творчества.

Старший научный сотрудник музея Иван Волков расскажет о биографии и предпринимательской деятельности Мараевой, повседневной жизни купечества на рубеже веков, а также о судьбе уникальных экспонатов из ее коллекции.

Лекция начнется в 15:30. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.