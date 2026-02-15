Лекция о серии картин Николая Рериха пройдет в Звенигороде

В Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского городского округа 14 февраля состоится лекция «Знамена Востока. Магомет на горе Хира». Мероприятие посвящено серии картин Николая Константиновича Рериха, чьи работы сейчас выставлены в музее. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Лекция расскажет об одной из важнейших серий художника — «Знамена Востока», созданной в 1924–1925 годах. Картины иллюстрируют духовные и творческие поиски мастера перед Центрально-Азиатской экспедицией. Основное внимание уделено произведению «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)». Посетители смогут увидеть жизнь молодого человека из племени Курайш, который впоследствии стал пророком новой религии. Также будет затронут вопрос отношения к изобразительному искусству в некоторых религиозных направлениях.

Лектором выступит Тигран Мкртычев — доктор искусствоведения, первый директор государственного Музея Рерихов, автор многочисленных выставок и публикаций о творчестве Николая Рериха.

Начало в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.