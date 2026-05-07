Лекция о Сергии Радонежском прошла в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках 5 мая прошла встреча, посвященная дню рождения Сергия Радонежского. После лекции для участников организовали поездку в Троице-Сергиев монастырь.

Участниками встречи стали члены клуба «Активное долголетие», представители общественности и депутаты округа. Открывал встречу муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Гостям рассказали о жизни преподобного Сергия Радонежского, его духовном пути и основании монастыря, который позднее стал одним из главных центров православия в России. Отдельное внимание уделили роли святого в истории страны и его поддержке русских князей в годы испытаний.

После лекции участники отправились на автобусную экскурсию в Троице-Сергиев монастырь. Жители округа посетили территорию Лавры и познакомились с историей обители.

«Имя Сергия Радонежского связано с единством нашего народа и духовной силой Руси. Он призывал людей к миру, взаимному уважению и служению Отечеству. Такие примеры помогают сохранять важные нравственные ориентиры», — отметил Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Ирина Спирина рассказала, что в Химках продолжается работа по патриотическому воспитанию жителей. В округе регулярно проводят открытые уроки, встречи, кинопоказы и тематические занятия.

Наталья Каныгина подчеркнула значимость сохранения исторической памяти.

«Сергий Радонежский остается важной частью русской культуры и истории. Сохраняя память о таких людях, мы сохраняем традиции и самобытность нашей страны», — сказала депутат.