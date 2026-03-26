Лекция о русском авангарде пройдет в Звенигороде

5 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике состоится лекция «Известный дуэт — неизвестное трио», которая откроет цикл мероприятий «Несколько слов об авангарде». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие посвящено известным представителям русского авангарда — художникам Наталье Гончаровой и Михаилу Ларионову.

Посетители погрузятся в атмосферу начала ХХ века и узнают о принципах, на которых строилось новое искусство, основанное русскими живописцами и графикаторами. Лектор расскажет об их творческом союзе и о направлении абстрактной живописи — лучизме, которое они основали.

Также слушатели узнают о третьем участнике этого творческого дуэта — Алексее Моргунове, сыне прославленного пейзажиста Алексея Саврасова. Его творческое наследие только начинают изучать искусствоведы.

Начало лекции в 15:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.