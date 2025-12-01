Лекция о Русско-японской войне XX века прошла в Химках

В Химках 27 ноября состоялась лекция, посвященная Русско-японской войне начала XX века. Мероприятие прошло в Аэрокосмическом лицее.

Главной темой встречи стала годовщина отражения русским гарнизоном крепости Порт-Артур четвертой крупной атаки японских войск.

«Участники мероприятия вспомнили о подвигах защитников Порт-Артура, об их самоотверженности и верности долгу. В ходе тематического музейного урока были продемонстрированы уникальные кадры кинохроники, запечатлевшие сцены боев и быт гарнизона, а также отрывки из художественных фильмов, посвященных этому периоду истории», — подчеркнул в личных социальных сетях заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Важность Русско-японской войны выделили на встрече.

«Такие мероприятия направлены на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. Кроме того, они призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», — рассказала депутат Юлия Ишкова.

Депутат Галина Болотова отметила, что в рамках данной инициативы для жителей Химок уже проведено более 1,7 тысячи историко-патриотических мероприятий.