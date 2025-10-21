Лекция о противостоянии России и Европы в Крымской войне прошла в Химках

Слушателям рассказали о героизме и стойкости страны в библиотеке семейного чтения № 1. Мероприятие было посвящено годовщине начала Крымской войны и включало обсуждение важнейших событий, предшествовавших и последовавших за ней.

Ценность подобных встреч высока, потому что участники ближе знакомятся с историей России и находят параллели с современностью.

«Такие просветительские лекции невероятно полезны, и в наших библиотеках они проходят регулярно. Именно так, в живом диалоге, мы сохраняем нашу историческую память, передаем ее из поколения в поколение и учимся понимать глубинные причины событий, которые определили судьбу нашей страны», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Всем собравшимся поведали о предпосылках, развитии и последствиях конфликта, в котором Россия оказалась практически в одиночестве против коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. Особое место в лекции заняла героическая 349-дневная оборона Севастополя.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь защищают интересы страны, противостоя коллективному Западу, особенно важно помнить свою историю и уметь черпать из нее опыт. Крымская война показала, что Россия способна выстоять даже в самых тяжелых условиях, когда против нее объединяется весь мир. Этот пример стойкости и мужества вдохновляет наших бойцов и всех нас», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.