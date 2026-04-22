Лекция о произведениях Александра Пушкина пройдет в Одинцове 22 апреля

В Одинцовской библиотеке 22 апреля состоится лекция «Преступление и наказание Владимира Дубровского», посвященная произведениям Александра Пушкина. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Историческая среда», начало — в 19:00, вход свободный.

Лектором выступит старший научный сотрудник Государственного историко-литературного музея-заповедника Михаил Гладилин. На занятии рассмотрят мотивы поступков героя Владимира Дубровского, его трансформацию, а также вопросы морали, справедливости и ответственности.

Участники будут читать отрывки и обсуждать роман, обращая внимание на главных героев — Владимира Дубровского и Машу Троекурову. Их любовь так и не состоялась, а Владимир стал настоящим, а не «благородным» разбойником. Любовь Владимира и Маши становится символом несбывшихся надежд, упущенного шанса на счастье. Все желающие смогут задать вопросы лектору.