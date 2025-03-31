Лекция о профилактике заболеваний прошла в клубе «Активное долголетие» в Егорьевске

Встреча, посвященная мерам профилактики и снижению заболеваемости в регионе, прошла в клубе «Активное долголетие» муниципального округа Егорьевск. В мероприятии приняли участие заместитель главы муниципального округа Наталья Леликова.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы профилактики инфекционных заболеваний, подчеркнута важность вакцинации, а также обсуждены принципы здорового питания, полноценного сна и соблюдения режима дня. Особое внимание уделили популяризации физической активности и формированию культуры здорового образа жизни среди населения.

Эта встреча проводилась в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», являющегося частью Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».