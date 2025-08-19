Лекция о профилактике сердечно‑сосудистых заболеваний прошла в Котельниках

В Доме культуры «Силикат» в Котельниках в рамках Недели профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний состоялась лекция кардиолога Котельниковской поликлиники Анны Андреевны Погожевой для участников проекта «Активное долголетие». Врач рассказала о факторах риска инсульта и инфаркта, разъяснила роль статинов и дала рекомендации по здоровому питанию.
Отдельное внимание было уделено последствиям избыточного веса для сердца и пользы подвижного образа жизни. В конце лекции доктор ответила на вопросы участников и раздала информационные листки о продуктах, вредных для сердца и сосудов у людей старше 60 лет.
В мероприятии приняли участие 15 человек; самому старшему посетителю — 78 лет.
Организаторы отметили важность подобных встреч для повышения осведомленности пожилых жителей о профилактике сердечно‑сосудистых заболеваний и планируют продолжить просветительскую работу в рамках проекта.
