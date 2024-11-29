Лекция о профилактике преступлений среди подростков прошла в Красногорске

Единый день профилактики правонарушений прошел в гимназиях в Красногорске. Ученикам рассказали о здоровом образе жизни и ответственности перед обществом и законом.

Сотрудница Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красногорску рассказала гимназистам о пагубном влиянии табака, алкоголя и наркотиков, а также призвала их вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Правоохранители напомнили об ответственности перед законом за совершение противоправных действий и возрасте, с которого подростка могут приговорить к заключению.

Такие мероприятия помогают подросткам осознать важность соблюдения закона и общепринятых правил. Подобные лекции формируют ответственное отношение к здоровью и общественной безопасности.

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