Лекция о присоединении Астраханского ханства к России прошла в Химках

В лицее № 10 городского округа Химки прошла патриотическая встреча, посвященная событиям 1556 года — присоединению Астраханского ханства к России. Участникам рассказали о том, как происходил процесс вхождения ханства в состав государства, а также о выгодах, которые получила страна в результате этого объединения.

На встречу пригласили ветерана боевых действий, полковника запаса Юрия Карпунова и депутата Совета депутатов Химок Надежду Смирнову.

«Это мероприятие важно не только с точки зрения спорта, но и как часть воспитательной работы. Присоединение Астраханского ханства к России — ключевое событие нашей истории, которое укрепило государство и расширило его территории», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

В конце лекции депутат вручила благодарственные письма наиболее активным участникам мероприятия, выразив признательность за их гражданскую позицию. Для школьников организовали различные спортивные состязания и подвижные игры.

«Сегодня наша главная задача — рассказывать молодому поколению о событиях, которые происходили в нашей стране. Никто не имеет права переписывать нашу историю, ведь именно она формирует наше национальное сознание и дух. Сохранение исторической правды — залог сильного и единого государства», — подчеркнул муниципальный депутат Артур Каримов.

Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп добавила, что проект «Успех V единстве поколений» способствует вовлечению молодежи и старшего поколения в совместную деятельность и развитию патриотических инициатив.