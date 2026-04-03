Лекция о предпринимательстве пройдет в МГИМО-Одинцово 4 апреля

День открытых дверей Факультета финансовой экономики пройдет в Одинцовском кампусе МГИМО в субботу, 4 апреля. Гости вуза получат уникальную возможность бесплатно посетить открытую лекцию директора Эндаумента МГИМО Марины Петровой.

Встреча начнется в 12:00 по адресу: Одинцово, улица Новоспортивная, дом № 3. Марина Алексеевна расскажет о том, с чего начать путь в бизнесе, даже если стартового капитала нет, и какие качества превращают мечтателя в успешного предпринимателя.

В рамках научно-практической конференции «MGIMO FinEc Week» студенческий клуб «Инвестор ФинТеха» совместно с МГИМО Junior при поддержке Факультета финансовой экономики МГИМО проводит курс «МГИМО Skills: Основы финансовой грамотности», разработанный специально для школьников. Цель — сформировать системное понимание экономики, научить управлять личными финансами и принимать осознанные решения.