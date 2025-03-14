Лекция о правильном питании прошла в школе № 2 в Одинцовском округе

Отряд «Активная гвардия» из школы № 2 Одинцовского городского округа вместе с мамой участника провели полезное занятие на тему «Спорт и здоровый образ жизни». Ребята узнали о том, как употребление белков во время перекуса помогает восстанавливает мышцы и пополнять запас энергии.

Особенно это важно в подростковом возрасте, когда организм активно растет. На этой неделе учащиеся школы № 2 в Одинцове готовили быстрый и полезный морковный перекус, не требующий запекания. Блюдо содержит полезные углеводы и витамины, а главное — его можно сделать заранее. Перекус лучше съесть после второго или третьего урока, чтобы он остался свежим и полезным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно уделять внимание качественному питанию школьников.