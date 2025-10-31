Лекция о правилах и порядке миграционного учета прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске провели тематическую лекцию для иностранцев об особенностях российского миграционного и трудового законодательства, а также новых требованиях к прибывающим. В мероприятии участвовали руководители предприятий, кадровики и работники.

Организаторами встречи выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с управлением промышленности, инвестиций и туризма местной администрации.

Специалисты подробно рассказали о порядке миграционного учета, правах и обязанностях иностранных работников, а также ответственности работодателей.

Отдельно была представлена новинка — цифровой сервис «Амина», внедряемый с первого сентября. Трудовые мигранты Москвы и Подмосковья будут обязаны регистрироваться в этом приложении, которое помогает контролировать местоположение иностранцев, сверяя заявленный и реальный адрес проживания. На данный момент проект находится в пилотном режиме.

«Встреча позволила обеим сторонам обменяться мнениями и рекомендациями по обеспечению комфортного и законного труда на территории Подмосковья», — подчеркнул первый заместитель главы округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.