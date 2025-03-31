Лекция о правилах безопасности на железной дороге прошла в Можайске

В Можайском техникуме прошел «Час безопасности». В рамках профилактической акции основное внимание уделили вопросам безопасного поведения на железной дороге.

На встрече со студентами представители администрации, сотрудники линейного отделения полиции и начальник отдела по делам несовершеннолетних подробно рассказали о правилах нахождения вблизи железнодорожных путей, а также о смертельно опасном увлечении — «зацепинге».

Нарушение правил не только ставит под угрозу жизнь и здоровье, но и может привести к административной ответственности. Например, за переход железной дороги в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Цель мероприятия — повысить уровень осведомленности детей и подростков о рисках, связанных с нарушением правил безопасности на железнодорожных объектах, которые являются зонами повышенной опасности.