Лекция о послеродовом периоде прошла в женской консультации № 2 в Люберцах

Лекцию о послеродовом периоде провели в женской консультации № 2 в Подмосковье. Занятия проводят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей».

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, на занятиях женщины могут послушать лекции и задать интересующие вопросы спикерам, а также поделиться переживаниями и опытом друг с другом.

По словам перинатального психолога Лилии Иващенко, послеродовой период также имеет свои особенности, а знание того, как преодолевать проблемы, поможет сделать восстановление быстрым и легким.

«Разумеется, за девять месяцев беременности организм претерпевает существенные изменения. Важно помнить, что восстановление – это постепенный процесс, обратный отсчет к тому, каким был организм до беременности», - рассказала она.

На лекции также рассказали о правильном кормлении грудью, гигиене после родов, современных методах контрацепции и многом другом.

Лекции проходит каждый понедельник на базе Женской консультации №2 в Люберцах. Вход свободный, запись не требуется.

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