Лекция о подвиге защитников Москвы прошла в Химках

21 апреля в галерее имени С. Н. Горшина в Химках состоялась арт-гостиная «Первая Победа!», посвященная окончанию Битвы за Москву. В мероприятии приняли участие активные жители округа, школьники и почетные гости.

Участникам рассказали, что битва за Москву стала не только важнейшим переломным моментом Великой Отечественной войны, но и мощным источником вдохновения для художников. В изобразительном искусстве того времени особое внимание уделялось не только хронологии событий, но и отражению духа эпохи, эмоционального состояния народа, глубины трагедии и веры в победу. В рамках арт-гостиной гости обсудили самые известные произведения, посвященные обороне столицы.

«Именно у нас, на химкинских рубежах, враг был остановлен. Наш город стал одной из ключевых точек обороны столицы. Тысячи химчан встали на защиту Родины, проявили мужество и стойкость, дали отпор и отбросили немецко-фашистские войска. Мы обязаны помнить этот подвиг и передавать память о нем следующим поколениям», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Цель таких встреч — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России и родному городу. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что в округе ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и многие другие события.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности и суверенитет, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Подвиг защитников Москвы — это пример единства, мужества и любви к Родине. Эти уроки истории должны быть живыми и понятными для молодежи», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.