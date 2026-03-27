Лекция о подвиге защитников Козельска прошла в Химках

26 марта в учебном заведении собрались школьники, родители, педагоги и почетные гости. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов открыл встречу рассказом о символе русского характера.

«Козельск — это символ абсолютной непокорности врагу. Маленький город, который отказался сдаваться, предпочтя смерть рабству, показал всему миру, что такое русский характер. Для нас важно знать и помнить этот подвиг, ведь именно на таких примерах воспитывается чувство гордости за своих предков и готовность защищать свою землю до конца», — отметил Павел Миронов.

Гостям подробно рассказали историю осады. Жители города от мала до велика встали на стены и отражали бесконечные штурмы многотысячного войска. За невероятное упорство и большие потери, которые понесли завоеватели, враги прозвали Козельск «Злым городом». Хотя финал оказался трагическим — город сожгли, а жители погибли, — оборона истощила силы монголов и замедлила их продвижение, что в итоге способствовало будущему объединению Руси.

Муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов подчеркнул связь времен.

«Доблесть русских воинов — это точка объединения всей нашей истории. Будь то дружинники Козельска или наши бойцы в зоне специальной военной операции сегодня — дух защитника Отечества остается неизменным. Мы видим ту же стойкость, ту же жертвенность и ту же любовь к Родине. И наша задача — сохранить эту преемственность поколений», — заявил депутат.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель таких патриотических встреч — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.