Лекция о подвиге советского солдата Николая Масалова прошла в Химках

Патриотическое мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели в школе «Наследие» в Химках. На нем участникам рассказали о боевом пути Николая Масалова.

Сержант Николай Масалов во время боев за взятие Берлина 30 апреля 1945 года нашел напуганную немецкую девочку. Рискуя жизнью, он вынес ее на руках из заминированной зоны. За этот поступок солдата удостоили ордена Славы III степени.

Этому событию посвятили лекцию, которую провели в Химках. Также гостям показали фрагменты из документальных фильмов и концерт.

«Отрадно отметить, что в нашем городском округе проводятся патриотические мероприятия, благодаря которым жителей могут познакомить с важными историческими событиями», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Отметим, что в Химках реализуют патриотическую программу «Успех V единстве поколений». В ее рамках организуют не только лекции, но и мастер-классы, кинопоказы и встречи с участниками СВО. По словам муниципального депутата Глеба Демченко, такие события помогают формировать у жителей активную гражданскую позицию.