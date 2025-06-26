Лекция о подвиге советского летчика Николая Гастелло прошла в Балашихе

В Балашихе прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное подвигу легендарного советского летчика Николая Гастелло. Жители, волонтеры, военные и представители власти собрались, чтобы вспомнить историю и укрепить связь поколений.

Встреча объединила председателя Совета депутатов и руководителя фракции «Единая Россия» Геннадия Попова, военнослужащих, сотрудников музея, волонтеров и местных жителей.

«Единство поколений — основа успеха нашей страны и нашего города. Мы гордимся своей историей, традициями и вместе строим будущее, передавая молодежи любовь к Родине и уважение к ее героям», — подчеркнул Геннадий Попов.

Директор Балашихинского историко-художественного музея Елена Елистратова рассказала о подвиге Николая Гастелло. 26 июня 1941 года, на пятый день Великой Отечественной войны, экипаж бомбардировщика под его командованием совершил «огненный таран», направив горящий самолет на колонну немецкой бронетехники. Этот акт самопожертвования уничтожил десятки единиц вражеской техники и стал примером беспримерной отваги в самые тяжелые дни войны.

На встрече также обсудили работу волонтерских организаций Балашихи, которые активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. Такие инициативы укрепляют дух солидарности и поддержки в обществе.

В завершение мероприятия Геннадий Попов вручил благодарственные письма, партийные билеты и удостоверения сторонников партии «Единая Россия», отметив вклад участников в патриотическую и общественную жизнь округа.

Подобные мероприятия регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах Балашихи, объединяя жителей в стремлении сохранить память о героическом прошлом и строить сильное будущее.